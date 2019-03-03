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    وزير قطاع الأعمال: وفد حكومي يزور تشاد الخميس المقبل

    02:26 م الأحد 03 مارس 2019
    وزير قطاع الأعمال: وفد حكومي يزور تشاد الخميس المقبل

    هشام توفيق

    كتبت- منار الرخ:

    قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيزور دولة تشاد يوم الخميس المقبل ضمن وفد حكومي يشمل وزراء الاستثمار والصحة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجال تسجيل الأدوية، والعمل على فتح أسواق 5 دول حبيسة مجاورة لها.

    وأضاف توفيق خلال مشاركته بملتقى مصر للاستثمار، اليوم الأحد، أن الوزارة وضعت خطة لدمج وإعادة هيكلة 3 شركات تابعة للقطاع وهي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والنصر للاستيراد والتصدير، وشركة مصر للتجارة الخارجية لتقديم الخدمات اللوجيستية للمصدرين المصريين بأفريقيا خلال الفترة المقبلة.

    وأشار الوزير إلى أن استراتيجية عمل الوزارة للفترة المقبلة تتضمن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والمخازن اللازمة لتيسير حركة التجارة خاصة بدول شرق أفريقيا، بالإضافة إلى دراسة آليات تسيير خط بري للربط بدول جنوب أوروبا خلال الفترة المقبلة.

    هشام توفيق قطاع الأعمال العام الاستثمار وزارة الصحة
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