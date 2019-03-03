"الاقتصاد الرقمي": تحديث مواقع 27 غرفة تجارية على الإنترنت

كتبت- منار الرخ:

قال محمد عزام، الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل تحديث المواقع الإلكترونية لـ 27 غرفة تجارية على مستوى المحافظات، لإتاحة كافة معلوماتها عبر الإنترنت.

وأضاف عزام خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، اليوم الأحد، أن الاتحاد ينفذ هذا التطوير بالشراكة مع شركة فيزا العالمية، وبنوك محلية، ليشمل التحديث قواعد البيانات الخاصة بالغرف.

وذكر عزام أن شعبة الاقتصاد الرقمي تمكنت من تدريب 2000 شخص من 200 شركة خلال 3 سنوات، لمساندة الشركات، من أجل تحديث منظوماتها لتتواكب مع التطورات التي تشهدها الشركات العالمية.

وأشار عزام إلى أن 50% من الخدمات المقدمة حول العالم تم رقمنتها لرفع قدرات الدول على جذب الشركات الأجنبية المستثمرة.