نائب وزيرة التخطيط يتفقد مشروعات بأسوان استعدادا لمنتدى شباب أفريقيا

القاهرة- مصراوي:

أجرى أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، جولة تفقدية في محافظة أسوان لتفقد عدد من الطرق والمشروعات في إطار استعداد المحافظة لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي ينطلق خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد، تفقد نائب الوزيرة، خلال جولته برفقة أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بطريق المطار بداية من المدخل وحتى خزان أسوان بطول 10 كيلومتر، مؤكدا أن مطار أسوان الدولي يمثل نقطة البداية لاستقبال السائحين والزائرين للمحافظة.

وأشار كمالي إلى أعمال التشجير وتجميل وإنارة طريق مطار أسوان، هي المشروعات التي يشعر بها المواطن مباشرة، لذا تحرص الدولة على زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.

كما تفقد نائب الوزيرة طريق السادات التابع لحي جنوب أسوان، وطريق الكورنيش القديم والجديد حتى كوبري أسوان المعلق، مؤكدا أن كورنيش أسوان يعد أحد أهم معالم المدينة السياحية لذا قامت الدولة بإنشاء كورنيش أسوان الجديد بطول 9 كيلومتر بالإضافة إلي أعمال تطوير الكورنيش القديم وإعادة تشجيره.

وشملت الزيارة كذلك تفقد كلٍ من طريق السماد حتى مدخل كيما، وكذا تفقد طريق كسر الحجر، وأعمال تطوير البنية الأساسية به، وأعمال الرصف والتجميل والإنارة والتشجير والدهانات.

وأشار كمالي إلى زيادة استثمارات محافظة أسوان بخطة العام المالي الحالي بمبلغ 47 مليون جنيه، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه منها لبرنامج تحسين البيئة ليتم توزيعها إلى 15 مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل بمدينة أسوان، إلى جانب تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتغيير أرضيات السوق السياحة بالمدينة.

وتابع كمالي أن المبلغ الكلي تضمن تخصيص 22 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق فيما يخص رصف طريق السادات وتفريعاته.

وقال نائب وزيرة التخطيط، إن المبلغ المعتمد جاء في إطار سد احتياجات المحافظة لأعمال التطوير المستهدفة تمهيداً لاستضافة منتدى شباب أفريقيا، لذا تحرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمحافظة أسوان إيماناً بدورها في دعم الدور المصري داخل القارة الأفريقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأضاف أن محافظة اسوان تعتبر أيضا جزءاً من صعيد مصر والذي توليه الحكومة والوزارة أهمية كبري في برامج التنمية.

وشملت الزيارة أيضا تفقد الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير مراسي معابد فيله باعتمادات من وزارة الآثار تصل إلى مليون جنيه، والتي تتضمن إعادة تأهيل الرصيف الرئيسي بطول 41.5 متر وبعرض 9.5 متر، وذلك لتسهيل الحركة السياحية وتأمين سلامة السائحين والمترددين أثناء دخولهم وخروجهم لزيارة المعبد.

ووجه محافظ أسوان بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال خلال الأسبوع الحالي، مع الاستعانة بأحد الاستشاريين المتخصصين وكلية الهندسة بجامعة أسوان لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى تكليف شركة الصوت والضوء بزيادة ودعم الإنارة فى منطقة المراسي السياحية، بحسب البيان.

كما تفقد أحمد كمالي موقع الأرض المخصص لإقامة مجمع الخدمات الحكومية النموذجي بحي العقاد، حيث أشار إلي البدء في إجراءات إنشاء مجمع الخدمات بالمحافظة على مساحة 4 آلاف متر مربع بالتعاون بين وزارة التخطيط ومحافظة أسوان والجانب الإماراتي في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المقرر تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بالمحافظة ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية، وفقا لكمالي الذي أوضح أنه تم تطوير 5 مراكز على مستوى المحافظة منها 4 مراكز بكلٍ من مدن أسوان، ودراو، ونصر النوبة، وإدفو، بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة، والتي تسعى إلى تقديم الخدمات الجماهيرية بجودة عالية للمواطن.

وقال كمالي إن من المخطط العمل على إنهاء أعمال ميكنة المحافظة بالكامل بإنشاء مراكز تكنولوجية بباقي مدن المحافظة، بجانب وضع منظومة متطورة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة أمام متخذي القرار تشمل كافة المعلومات المتعلقة بدورة العمل داخل إدارات الديوان العام ومجالس المدن بالمحافظة.



وأضاف أن خطة العام المالي الحالي وجهت لإقليم جنوب الصعيد بمحافظاته أسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بنسبة 51%، وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه.

وأشار نائب الوزيرة إلى أن محافظة أسوان استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم بنسبة 32%، وبقيمة بلغت 4.24 مليار جنيه، وبارتفاع 71% مُقارنةً بعام 2017-2018.

وذكر أن أحمد كمالي أن حصاد 90 يوما هي مدة الربع الأول لبرنامج عمل الحكومة (2019/2018 - 2022/2021) كشف عن الانتهاء من 490 مشروعاً تنموياً باستثمارات كلية 27.2 مليار جنيه تضمنت 164 مشروعاً لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه.

وقال كمالي إن محافظة أسوان شهدت تنفيذ 10 مشروعات ضمن محافظات الصعيد بتكلفة بلغت 42.45 مليون جنيه.

واختتم كمالي زيارته التفقدية بزيارة الحديقة النباتية والتي تقع على مساحة 17 فدانا، حيث طالب نائب الوزيرة والمحافظ بإعداد دراسة جدوى لزيادة العائد الاقتصادي للحديقة باعتبارها من أهم المزارات السياحية على مستوى المحافظة.



وشهدت محافظة أسوان أمس السبت، انطلاق أولى فعاليات الملتقى الأفريقي للمبادرات الشبابية، بمشاركة شباب الدول الأفريقية تحت شعار "المبادرون".