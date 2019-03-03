  • عاجل:أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الرابع.. والجرام يفقد 14 جنيها (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    وزير البترول يبحث الاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في مجال التعدين

    01:00 م الأحد 03 مارس 2019
    وزير البترول يبحث الاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في مجال التعدين

    وزير البترول خلال مباحثاته مع السفير الاسترالى

    كتب- مصطفى عيد:

    بحث طارق الملا وزير البترول، مع جيلن ميلز السفير الأسترالي بالقاهرة، آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين خاصة في مجال التعدين، والاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في هذا المجال خاصة مع التعديلات في بعض بنود قانون التعدين الجديد الجاري حالياً إجراؤها.

    وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه التعديلات من شأنها تحفيز الاستثمارات في استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة.

    واستعرض الملا التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في ظل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والتي حفزت الشركات العالمية لزيادة أنشطتها من مختلف مجالات الصناعة البترولية.

    ورحب السفير الأسترالي بالنجاحات التي حققها قطاع البترول والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، واهتمام بلاده بالاستثمار في مصر في ظل الفرص المتاحة.

    طارق الملا وزارة البترول جيلن ميلز السفير الأسترالي بالقاهرة

    الخبر التالى:

    نائب وزيرة التخطيط يتفقد مشروعات بأسوان استعدادا لمنتدى شباب أفريقيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان