وزير البترول يبحث الاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في مجال التعدين

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع جيلن ميلز السفير الأسترالي بالقاهرة، آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين خاصة في مجال التعدين، والاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في هذا المجال خاصة مع التعديلات في بعض بنود قانون التعدين الجديد الجاري حالياً إجراؤها.

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه التعديلات من شأنها تحفيز الاستثمارات في استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة.

واستعرض الملا التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في ظل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، والتي حفزت الشركات العالمية لزيادة أنشطتها من مختلف مجالات الصناعة البترولية.

ورحب السفير الأسترالي بالنجاحات التي حققها قطاع البترول والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، واهتمام بلاده بالاستثمار في مصر في ظل الفرص المتاحة.