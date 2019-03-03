برنامج تدريبي للمصرفيين من الرقابة المالية ضمن مبادرة "رواد النيل"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة- ينظم بالتعاون مع المعهد المصرفي والبنك المركزي، برنامجا تدريبيا متخصصا في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عمران أن البرنامج يتم تنفيذه بشكل مُمتَد على مدارالعام للكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.

وذكر عمران أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبي يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها البنك المركزي بعنوان "رواد النيل" لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أطلق مبادرة رواد النيل، رسميا، في 17 فبراير الماضي، بمشاركة 12 بنكًا، والتي يتولى البنك المركزي تمويلها وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

وأشار عمران إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر حقق نتائج ايجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5مليار جنيه بمعدل نمو 62% عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8مليون مواطن عن طريق 1849منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو 22%عن العام السابق.

وأوضح أنه ينبغي أن يتناول البرنامج التدريبي للمشاركين من خبراء المصارف التأمين متناهي الصغر ودوره الهام في تحقيق منظومة الشمول المالي بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأميني.

كما يجب أن يتضمن البرنامج التدريبي بيان التفرقة بين التأمين التقليدي والتأمين متناهي الصغر، والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهي الصغر، والفئات المستهدفة، والحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين في نشاط التأمين متناهي الصغر، وفقا لعمران.

وقالت شاهيناز رشاد المديرة التنفيذية لمعهد الخدمات المالية، إنه في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد القومي، يولى المعهد أهمية كبيرة في نشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجاري.

وأضافت أن عددا من خبراء هيئة الرقابة المالية سيقومون بعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس، وتشمل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين متناهي الصغر، ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.

ويشمل البرنامج التدريبي التعريف بنشاط التمويل العقاري وكيفية عمل المنظومة الخاصة به، بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقاري، ومبادرة البنك المركزي، وكيفية تستفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية، وكذلك الضوابط الرقابية التي تصدرها هيئة الرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع، وفقا لشاهيناز رشاد.

وذكرت شاهيناز أن البرنامج التدريبي سيسلط الضوء على نشاط التأجير التمويلي وأهميتة كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة.

كما سيسلط البرنامج الضوء على الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي، بحسب شاهيناز رشاد.

وفي مجال التخصيم، يتناول البرنامج التدريبي أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها.

كما يتضمن البرنامج معرفة أنواع التخصيم سواء المحلي أو الدولي، وكذلك التخصيم العكسي أو الشرائي، وتقديم نماذج عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم، وفقا لشاهيناز.

وفي مجال رأس المال الاستثمارى (رأسمال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والتشريعات والضوابط الرقابية والأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنين والموصين، مع توضيح شروط العمل من منظور الممولين الاستثماريين، ومنظور رواد الأعمال من خلال أحد الخبراء بجمعية الاستثمار المباشر.