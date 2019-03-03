ارتفاع البصل وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشًا و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعارها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 7 جنيهات و8.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والباذنجان البلدي والخيار البلدي والملوخية بين 50 قرشًا وجنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوت:

الطماطم بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5. 5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين جنيهات 7 و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.