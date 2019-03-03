"راكتا" تتعاقد مع شركة تشيكية لتأهيل ماكينة تصنيع الورق

القاهرة- مصراوي:

قالت الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، اليوم الأحد، إنها وقعت عقد إعادة تأهيل ماكينة الورق رقم (3) مع شركة "بابسل" التشيكية، بقيمة إجمالية 12.1 مليون يورو.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن مدة تنفيذ العقد 13 شهرا تبدأ من ورود خطاب ضمان الدفعة المقدمة مع الشركة التشيكية.

وتعاني الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، من خسائر كبيرة بسبب تقادم المعدات والماكينات، والأعطال المتكررة نتيجة عدم صيانتها.

وتحاول الشركة، تدارك الأزمات من خلال تطوير ماكينات الورق والكرتون، لزيادة الطاقة الإنتاجية لماكينة "3"من 75 طن يوميا إلى 180 طن يوميا، بتمويل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

اقرأ أيضا:

قطع الكهرباء والحجز البنكي.. الأزمات تلاحق "راكتا" رغم انخفاض الخسائر