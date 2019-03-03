أرباح إعمار مصر تقفز 48% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2018

القاهرة- مصراوي:

ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية بنحو 48% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد بلغت أرباح العام للشركة 2.4 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه في 2017.

وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعًا بلغ نسبته 40% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه العام الماضي مقابل 4.5 مليار جنيه خلال عام 2017.

وارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 3.7 مليار جنيه في عام 2018 مقابل 2.7 مليار جنيه في عام 2017.

وكانت إعمار مصر قد حققت صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بلغت بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة إعمار الإماراتية.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.