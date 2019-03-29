6 بنوك حكومية تبدأ إصدار حسابات توفير ومحافظ إلكترونية مجانا

كتبت - منال المصري:

بدأت 6 بنوك حكومي، إصدار منتجات مصرفية للعملاء الجدد مجانا دون احتساب أي رسوم إدارية، خلال الشهر الجاري، وتستمر حتى الشهر المقبل، بحسب ما قاله مسؤولون في البنوك لمصراوي.

وتشمل المنتجات المصرفية، حسابات توفير وحسابات جارية ومحافظ إلكترونية، وبطاقات ائتمانية للخصم المباشر أو المدفوعة مقدما، استجابة لتعليمات البنك المركزي.

والبنوك الستة هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري.

وقال مسؤولون في هذه البنوك، أن جميع فروعها تستمر في حملة نشر المنتجات المصرفية وطرح حسابات توفير علي مدار الشهر المقبل، دون حد أدنى لفتح حساب التوفير التي تعد معفاة من أي رسوم إدارية لتحفيز الشباب والعملاء الجدد على الدخول في المنظومة المصرفية.

وكانت مصادر مصرفية، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك المركزي أرسل تعليمات مكتوبة للبنوك بداية الشهر الجاري بفتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية على مدار العام، من خلال عدة فعاليات لتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

وتشمل قائمة الفعاليات التي حددها المركزي أمام البنوك فعالية الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربي للشمول المالي بداية من 10 مارس حتى 28 إبريل المقبل وكذلك تتفاعل البنوك مع الجمهور للاحتفال بالشباب من يوم 1 أغسطس إلى 15 أغسطس المقبل، كما تحتفل البنوك بيوم الادخار من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر المقبل.

وسمح البنك المركزي للبنوك بالتفاعل والتواجد بشكل أوسع مع المواطنين خارج الفروع على مستوى محافظات ومدن الجمهورية بالفترة المقبلة في النوادي والجامعات والجمعيات والنقابات ومراكز الشباب وأي تجمعات شبابية أخرى لتعريف الجمهور بالأنشطة المصرفية دون معاناة ذهابهم الفروع.

وتطلب البنوك من العميل لفتح حساب التوفير بعض الأوراق اللازمة مثل الرقم القومي أو صورة من القيد بالجامعة أو المدرسة وصورة إيصال مرافق وفي بعض الأحيان تطلب البنوك وصاية أحد الوالدين في حال لم يتخط سن العميل 18 عامًا.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعمل خلال هذه الحملة على الترويج للمنتجات المصرفية ونشر الوعي المصرفي في الجامعات والنوادي والمناطق التي تكتظ بالتجمعات الشبابية.

وأكد أن البنك يخطط لإطلاق حزمة من المنتجات المصرفية المخصصة للشباب والأطفال والمرأة بهدف جذب هذه الشرائح في التعامل مع الجهاز المصرفي من سن مبكرة.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك بدأ في الترويج لفتح حسابات مصرفية مجانا للعملاء الجدد دون حد أدني لفتح الحساب من شريحة الفلاحين والمزارعين بهدف تحقيق الشمول المالي.

وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه بدأ إصدار حسابات التوفير والحسابات الجارية للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف بداية من 8 مارس الجاري وحتى 24 أبريل المقبل.

وأوضح أنه سيتم إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانا كما سيتم إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما بدون مصاريف كما سيتاح لهؤلاء العملاء الاشتراك بخدمات الهاتف المحمول مجانا.

وقال فاروق إن البنك طرح حساب توفير المستقبل بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه بدون مصاريف سنوية وبميزة التأمين على حياة العملاء مجانا متاح للشباب من سن 16 عامًا وحتى 50 عامًا، مشيرا إلى أن الحساب يستهدف جذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وكذا صغار المستثمرين.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يمد الحملة لمدة ستة أشهر متواصلة بهدف تعزيز رؤية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

وقال عمرو جادالله نائب رئيس البنك العقاري، إن البنك بدأ في المشاركة في فتح حسابات توفير للعملاء الجدد دون مصاريف إدارية وكذلك إصدار بطاقات ائتمانية مجانا للعملاء.

كما أكد مصدر مسؤول في بنك مصر أن البنك بدأ أيضا في الترويج لمبادرة الشمول المالي وفتح حسابات توفير وجارية مجانا للعملاء دون مصروفات إدارية.