أرباح بنك القاهرة تقفز 200% وتسجل 2.5 مليار جنيه في 2018

كتبت - منال المصري:

قال بنك القاهرة في بيان اليوم الجمعة، إن البنك حقق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال العام الماضي، مقابل 0.8 مليار جنيه في 2017، بنسبة نمو تخطت 200%.

وحقق البنك طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات العمل المصرفي، وسجل إجمالي الأصول 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنة بعام 2017، بحسب البيان.

وزادت محفظة القروض بواقع 21.4 مليار جنيه لتصل في العام الماضي إلى 66 مليار جنيه وبنسبة زيادة 48% مقارنة بعام 2017، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتيوصل معدل النمو بها إلى 90% مقارنة مع 2017.

وواصلت معدلات نمو الشركات المتوسطة والصغيرة الزيادة إلى 105%، ومحفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 13%، وحققت محفظة القروض متناهية الصغر معدلات نمو بلغت 100%، وحققت محفظة التمويل العقاري نموا بنسبة 90%.

وسجلت الودائع زيادة بواقع 9 مليار جنيه لتصل إلى 131 مليار جنيه وبنسبة زيادة 7.5% مقارنة بعام 2017، بحسب البيان.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن العام المالي 2018 يعد نقطة تحول كبيرة فى استراتيجية البنك.

وأضاف أن خطة التطوير التى انتهجها البنك تقوم على عدة محاور أبرزها الإهتمام بالعنصر البشرى، والتركيز على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الأساسى للبنك (Core Banking System) ، وتنفيذ مشروعات الإنترنت والموبايل البنكي للشركات والأفراد وتطوير منتجات البنك الإلكترونية.

وشملت خطة التطوير إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة "ميزة"، إلى جانب إطلاق خدمة تحصيل مدفوعات البطاقات الائتمانية وسداد أقساط جميع انواع القروض إلكترونيا.

ويخطط البنك لافتتاح من 20 إلى 25 فرعا سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما يعتزم البنك إطلاق أول فرع ذكي " Digital Branch " خلال عام 2019، بحسب فايد.