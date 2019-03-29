أسعار الذهب تواجه أسوأ أداء شهري منذ 8 أشهر عالميا

القاهرة – وكالات:

استقر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018 بفعل ارتفاع الدولار والأسهم بشكل أساسي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1290.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض نحو 1.5% في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع في أكثر من سبعة أشهر.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع وخسر نحو 1.7% منذ بداية الشهر الجاري.

\ لكن على أساس ربع سنوي، فإن الذهب على مسار تسجيل ثاني ارتفاع على التوالي، بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لهجة تميل إلى التيسير النقدي والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1288.70 دولار للأوقية.

ويتجه الدولار لتحقيق أقوى مكسب شهري في خمسة أشهر، بينما ارتفعت الأسهم الآسيوية بفضل آمال بأن واشنطن وبكين تحرزان تقدما في المحادثات التجارية.

وبدأ أكبر اقتصادين في العالم جولة جديدة من المحادثات أمس الخميس لإنهاء حرب رسوم تجارية تبادلا فرضها لمدة عام.