زيادة البوري والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر سمك البوري والجمبري خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما انخفض سعر المكرونة السويسي اليوم مقارنة بمستواه الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 37 و43 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع بنحو 5 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 275 جنيها و325 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة بين 24 و26 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و 130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري، يتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.