رئيس إنبي: 16.3 مليار جنيه تعاقدات مشروعات خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال علاء حجازي، رئيس الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، إن الشركة تعاقدت خلال العام الماضي على مشروعات بقيمة 16.3 مليار جنيه، بينها 8.9 مليار جنيه داخل مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة.

وأضاف حجازي، خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام الماضي، أن أهم مشروعات الشركة، هي المرحلة الثانية من تسهيلات الإنتاج البرية بحقل ظهر، وتطوير حقل جنوب غرب بلطيم ومشروع خطوط غاز (النورس – الجميل).

كما تعاقدت الشركة على مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، ومرحلتي مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجينى ومشروع مجمع إصلاح النافتا بأسيوط ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم بشركة السويس للبترول، بحسب حجازي.

وتعاقدت إنبي على مشروع إنشاء مستودعات تخزين المنتجات البترولية بميناء العين السخنة بشركة سوميد لصالح هيئة البترول وشركة أرامكو ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور لصالح جاسكو والمرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل المنشآت البرية والبحرية بجابكو.

وأضاف أن المشروعات تضمنت أيضًا مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

وتتولى غنبي مشروع الوطنية للتكرير كمقاول عام بنظام تسليم المفتاح ويمثل أحد المشروعات الحيوية للدولة وقطاع البترول حيث يستهدف تكرير 4.5 مليون طن زيت خام سنويا، بحسب البيان.

وأوضح حجازى أنه تم تصنيف إنبي ضمن 25 شركة عالمية في تصميم وتنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك ضمن أفضل 20 شركة عالمية كمقاول عام في تنفيذ مشروعات الهيدروكربون.

وقال إن شركته لديها توجها لزيادة حجم أعمالها محليا في ظل تنامي الأنشطة البترولية المتنوعة، والتوسع خارجيا في الأسواق الحالية أو فتح أسواق جديدة في أفريقيا وإضافة مجالات عمل جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والنووية ومشروعات الأسمدة والتعدين.

وتسعى الشركة لتوسيع نطاق مشاركتها مع الشركات العالمية في صناعة البترول والغاز، والتعاون معها في توطين التقنيات الحديثة في هذه الصناعة الحيوية.

وخلال الجمعية، وجه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتكثيف التعاون والتكامل بين شركتى انبى وبتروجت مما يترتب عليه زيادة حجم الأعمال ومن ثم تنامي العائدات من هذا النشاط.

وشدد الوزير على أن الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى توجه أساسي في تنفيذ الأعمال.