حوار- مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل حكم علاوات أصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

على مدار الأيام الماضية كان الحديث عن إضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، حديث الساعة، خاصة بعدما فاجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجميع، وقرر سحب الاستشكال المقدم من وزارة التضامن على الحكم الصادر بأحقيتهم في هذه العلاوات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما مختلفان.

ولجأت وزارة التضامن إلى الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة للفصل في كيفية تطبيق الحكم، بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، سحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا.

ومع كل هذه الأحداث اختلفت الأقاويل عن المستفيدين لهذا الحكم وعددهم وكيفية حساب العلاوات المستحقة في حال تطبيق الحكم، وهو ما فسره عمر حسن، مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات في حوار مطول مع مصراوي، نشر على أجزاء متفرقة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار بالفيديو:

ما شروط استفادة القطاع الخاص من حكم العلاوات لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)

التضامن تجيب: من يتحمل تكلفة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)

التضامن تقدم مذكرة لمجلس الدولة للفصل في حكم علاوات أصحاب المعاشات

مستشار وزيرة التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات لأصحاب المعاشات (فيديو)

كيف تخطط وزارة التضامن لاستثمار أموال التأمينات بعد ردها من المالية؟

مستشار وزيرة التضامن يوضح عدد المستفيدين من ضم علاوات أصحاب المعاشات (فيديو)

كيف تخطط وزارة التضامن لاستثمار أموال التأمينات بعد ردها من المالية؟

