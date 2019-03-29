الاستثمار: 1090 مشروعا بالمناطق الحرة بتكلفة استثمارية 26.2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن عدد المشروعات في المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعًا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.

وأضافت الوزيرة خلال جولة بالمنطقة الحرة في مدينة نصر، أن التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بلغت نحو 26.2 مليار دولار، وساهمت في توفير 192 ألف فرصة عمل.

وأوضحت نصر، أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال شهر فبراير 2019 نحو 1.09 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية زيادة عن شهر يناير 2019 بنسبة 38 %.

وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حاليا، 211 مشروعا برؤوس أموال تبلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبي مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

وحققت المنطقة الحرة بمدينة نصر، معدل زيادة الصادرات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 84% عن شهر يناير الماضي، حيث بلغت الصادرات نحو 143.7 مليون دولار مقابل نحو 77.9 مليون دولار.

وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة الإنشاءات الجديدة والأرشيف الإلكتروني، كما وجهت بسرعة الانتهاء من العمل على ميكنة المنطقة، مع إزالة أي تحديات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.

وتتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.