البنك المركزي يخالف التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، على خلاف أغلب التوقعات.

وقال البنك المركزي في بيان، حصل عليه مصراوي، إن "أسعار العائد الحالية بالبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أونقصان 3%) خلال الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في البيان، إنها "تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".

واجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم، هو الثاني منذ بداية العام الجاري، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض الفائدة 1% في أول اجتماعات 2019، بمنتصف فبراير الماضي، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

وكان 6 من 9 مصرفيين ومحللين وبنوك استثمار، استطلع مصراوي رأيهم، توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم.