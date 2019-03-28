تحالف مصرفي يوقع عقد تمويل مشترك لشركة سامكريت بقيمة 3.1 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

وقع تحالف مصرفي من 6 بنوك، اليوم الخميس، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ 3.1 مليار جنيه مع شركة سامكريت مصر "مهندسون ومقاولون"، وذلك بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحي السكني الخامس بمدينة العاصمة الادارية الجديدة (R5).

وبحسب بيان من البنك الأهلي المصري، يتكون التحالف المصرفي من البنك الأهلي كوكيل للتمويل، وبنك مصر كوكيل الضمانات، بحصة قدرها 750 مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى بنكي القاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية بحصة قدرها 500 مليون جنيه لكل منهما، بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين.

كما يشارك في التحالف كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، بصفتهما مرتبين، وبحصص قدرها 200 مليون جنيه، و100 مليون جنيه علي التوالي.

وتم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري، وبحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل، إلى جانب قيادات شركة سامكريت مصر، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وتقوم شركة سامكريت بأعمال المقاولات المتنوعة والتي تشمل أعمال البناء والتشييد، وأعمال الطرق والأعمال المدنية، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية والمرافق مثل شبكات الصرف الصحي وشبكات الري والإنارة ومد خطوط السكك الحديد، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى للشركة مثل نشاط الاستثمار والتنمية العقارية وتصنيع المنتجات الخرسانية ومتطلبات البناء.

ورفعت الشركة رأسمالها عدة مرات نتيجة لزيادة حجم أعمالها، كما تقوم الشركة حاليا برفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 149.73 مليون جنيه إلى 249.73 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وقال البنك الأهلي إن ترتيب هذا التمويل يعتبر تأكيدا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البناء والتشييد والبترول والكهرباء والنقل.

وأضاف أن ترتيب هذا التمويل يعكس أيضا دعم البنوك المشاركة لقطاع المقاولات بوجه عام والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية لما له من دور هام في دفع عجلة النمو بالاقتصاد القومي وخلق عدد كبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الاخرى المرتبطة به.

وذكر البنك الأهلي أن ترتيب التمويل يعد تأكيدا على مساندة البنوك للاحتياجات التمويلية لشركة سامكريت على وجه التحديد بصفتها إحدى شركات القطاع الخاص المصرية المتميزة في مجال المقاولات والتي تساهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى، منها إقامة مجتمعات عمرانية حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى أن هذا المشروع يعد من أوائل مشروعات المقاولات التي يتم تمويلها من خلال قروض مشتركة، مؤكدين أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة خارج مناطق التكدس السكاني على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقالوا إن هذا التوسع سيترتب عليه خلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة وتخفيف حدة الازدحام، بحسب البيان.