عمرو الجارحي رئيسا لبنك مصر إيران ومحمود السقا عضوا منتدبا

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران بالكامل.

وقالت مصادر مصرفية فضلت عدم ذكر اسمها، لمصراوي، إنه تم اختيار وزير المالية السابق عمرو الجارحي لرئاسة مجلس إدارة بنك مصر إيران بدلا من أشرف الشرقاوي.

كما تم اختيار محمود السقا رئيس تمويل الشركات الكبرى في البنك العربي الأفريقي الدولي، عضوا منتدبا لبنك مصر إيران بدلا من عمرو طنطاوي، وفقا للمصادر.

ودخلت زينب هاشم رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال سابقا، كعضوة في مجلس إدارة بنك مصر إيران.

وقالت مصادر مصرفية، إن شركة مصر القابضة للتأمين اعترضت على التجديد لأشرف الشرقاوي، باعتبارها من أكبر المساهمين في مجلس إدارة البنك.

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