سحر نصر تفتتح حضانة أطفال العاملين بمبنى هيئة الاستثمار بعد تطويرها

التضامن تنتهي من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيري لدعم ذوي

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، حضانة أطفال العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد أعمال تطويرها وتوسيعها، في إطار دعم المرأة العاملة بالهيئة بين واجباتها العملية والأسرية ورعاية الأطفال، بحسب ما ذكرت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحضر افتتاح الحضانة علا القبرصبي نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة، ومنال سليمان رئيس مجلس إدارة الحضانة، حيث تقبل الحضانة الأطفال من سن 4 شهور وتقدم لهم الكثير من أنشطة الرعاية التعليمية والترفيهية.

ووفقا للوزارة، تضم الحضانة عددا من الغرف للأطفال المخصصة لتناول الطعام والأنشطة الفنية والتعليمية، ومعمل كمبيوتر ومكتبة، ويوجد بها حاليا 50 طفلا.

وذكرت الوزيرة، أن الهيئة حرصت على تطوير وتجديد دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الهيئة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية،

وقالت الوزيرة:"واحنا بنطور وبنعمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية ما نسيناش نهتم بكل سيدة تعمل وتربي وتعول.. ودعما للأمهات العاملات وفي شهر بنحتفل فيه بعيد الأم"، ووجهت الوزيرة، بزيادة عدد أجهزة الكمبيوتر وكتب التعلم للأطفال في الحضانة.

ونظمت الحضانة، خلال الزيارة، عرضا ترفيهيا للأطفال وحرصت الوزيرة على مشاركتهم.