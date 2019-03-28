المصرية للتكرير تورّد 51.8 ألف طن منتجات للبترول خلال التشغيل التجريبي

كتب- مصطفى عيد:

قالت مجموعة القلعة للاستشارات المالية في بيان اليوم الخميس، إن مشروعها "الشركة المصرية للتكرير" ورّد للهيئة العامة للبترول 51.8 ألف طن من المنتجات البترولية، منذ بدء التشغيل التجريبي لوحدتي إنتاج الديزل والنافتا والإصلاح بالعامل المساعد في 26 فبراير و3 مارس الماضيين.

وأضافت المجموعة أن الكميات التي ورّدها مشروعها للهيئة منذ بدء التشغيل التجريبي للوحدتين تتضمن نحو 36.9 ألف طن من سولار منخفض الكبريت، و5800 طن من النافتا منخفضة الكبريت، و9115 طناً من البنزين عالي الأوكتين.

وذكرت المجموعة أن من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأنشأت الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.