البورصة تعود إلى الارتفاع في آخر جلسات الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 14666 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب اليوم صافي شراء بقيمة 63.6 مليون جنيه، و49 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 112.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة واصلت تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بمبيعات أجنبية ومحلية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14554 نقطة.