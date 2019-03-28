القابضة للنقل تتعاقد مع شركة صينية لتوريد 125 أتوبيسا سياحيا

كتبت- شيماء حفظي:

تعاقدت شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، مع شركة يوتونج الصينية، لشراء 125 أتوبيسا سياحيا فاخرا، بقيمة 365.25 مليون جنيه، بحسب بيان من الشركة القابضة اليوم الخميس.

وبحسب البيان تحصل شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة على 50 أتوبيسا وشركة الصعيد للنقل والسياحة على 50 أتوبيسًا، على أن تحصل شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة على 25 أتوبيسًا.

وقال البيان، إنه سيتم توريد الأتوبيسات للشركات الثلاق خلال العام المالي المقبل 2019-2020، ويتم توقيع عقد التوريد بين شركة مصر لتجارة السيارات التابعة للقابضة، وشركة الجيوشى موتورز وكيل شركة يوتونج الصينية فى مصر.

وقال اللواء أركان حرب، صلاح الدين حلمى عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الصفقة تمت بدعم من الشركة القابضة وبتمويل ذاتي من شركات نقل الركاب.

وأضاف في البيان، أن الأتوبيسات الجديدة عالية الجودة ومميزة لخدمة المواطنين، وتأتي بعد نجاح تجربة تلك النوعية من الأتوبيسات، وبدعم فني وتكنولوجي من خلال التعاون مع كل من شركة جيوشي موتورز وشركة يوتونج الصينية.

وقال إن الأتوبيسات لها نفس المواصفات وجودة الأتوبيسات الأوربية وبأسعار منافسة حيث يصل سعر الأتوبيس الواحد 2,850 مليون جنيها بالمقارنة بنفس الأتوبيس إنتاج أوروبي يصل سعره 3,800 مليون جنيه.

وأشار رئيس الشركة القابضة، أن التعاون مع القطاع الخاص يحمل مردودا إيجابيا وله عائد اقتصادي عالي للدولة.