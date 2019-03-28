"تمويلي" تستهدف زيادة حجم محفظتها إلى 700 مليون جنيه في نهاية 2019

كتبت- منال المصري:

قالت شركة "تمويلي" للمشروعات متناهية الصغر، في بيان لها اليوم الخميس، إنها أطلقت استراتيجيتها التوسعية الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال عام 2019، والتي تستهدف وصل محفظة التمويل بالشركة إلى حدود 700 مليون جنيه بنهاية العام مقابل 170 مليون جنيه حاليا.

وأضافت الشركة أن هذه الاستراتيجية تتضمن بالإضافة إلى نمو حجم المحفظة، التوسع على عدة محاور منها زيادة عدد الفروع، وطرح منتجات مالية جديدة، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع بنوك ومؤسسات أخرى.

وقال عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تمويلي"، إن الشركة حققت نموا سريعا لحجم محفظة التمويل خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً، حيث يبلغ رصيد المحفظة حاليا 170 مليون جنيه موزعة على 13 ألف عميل.

وذكر أبو العزم أن الشركة تستهدف بنهاية عام 2019 الوصول بشبكة الفروع لتبلغ 38 فرعاً تغطي 11 محافظة، والوصول بعدد عملاء الشركة الى 40 ألف عميل

وتضم شبكة الفروع القائمة 20 فرعاً تغطي 8 محافظات وموزعة بواقع فرعين بمحافظة بني سويف، وفرعين بالأقصر، وثلاثة فروع بالمنيا، وأربعة فروع بسوهاج، وثلاثة بالشرقية، وأربعة بمحافظة قنا، وفرع واحد بكل من أسوان والإسكندرية، وفقا لأبو العزم.

وأشار عمرو أبو العزم إلى ان خريطة التمويل تتوزع بواقع 70 % للمشروعات التجارية و30 % لتمويل مشاريع متنوعة اخرى .

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة وقعت اتفاقيات تمويل مع 6 بنوك هي بنوك تنمية الصادرات، والعقاري العربي، والأهلي المصري، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وذلك بإجمالي خطوط تمويل متاحة قدرها 700 مليون جنيه.

وأضاف خورشيد أنه يجري التفاوض حالياً مع أربعة بنوك أخرى للحصول على خطوط تمويل إضافية بمبلغ 400 مليون جنيه.

وذكر خورشيد أن "النمو السريع الذي أحرزته الشركة في الشهور الأولى من انطلاق أعمالها انعكس على حجم ومعدلات التوظيف بالشركة، حيث يبلغ عدد العاملين حالياً 400 موظف، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد بنهاية العام الجاري".

وأوضح أن شركته استفادت من النمو الكبير الذي تشهده صناعة التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية في المرحلة الراهنة، وكذلك الدعم التكنولوجي الذي يتمتع به قطاع الخدمات المالية.

وتوقع خورشيد أن تحقق هذه الصناعة نمواً سنوياً يتجاوز 15%، "نظراً لتعطش السوق لهذا النوع من التمويل، وكذلك بفضل الدعم والمساندة الحكومية المستمرة للقطاع باعتباره مولداً لفرص العمل وداعماً لقضية التشغيل ومكافحة البطالة".

وقال إن استراتيجية عمل الشركة وتوسعاتها المستقبلية تأتي بالتزامن مع نمو الشمول المالي ودعم خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية عبر زيادة فرص العمل وتمكين الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض من الحصول على دخول أعلى تتصف بالاستدامة والنمو.

وتأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر برأسمال مصدر بقيمة 50 مليون جنيه، ورأسمال مصرح به بقيمة 500 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها على تحالف مكون من ثلاث شركات هي شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.

