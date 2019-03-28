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    أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الخميس

    02:14 م الخميس 28 مارس 2019
    أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الخميس

    أرشيفية

    كتب- مصطفى عيد:

    شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، تأثرا بانخفاضها عالميا.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 634 جنيها مقابل 635 جنيها أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 543 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 725 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5072 جنيها.

    وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية تراجعا بنحو 5.86 دولار بنسبة 0.45% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1303.69 دولار في الساعة 2:10 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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