"الحديد والصلب" ترفع توقعاتها لخسائر العام المقبل إلى 362.9 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بخسارة بقيمة 362.9 مليون جنيه، مقابل خسائر متوقعة بقيمة 696.6 مليون جنيه العام المالي الجاري، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

ورفعت الشركة بذلك خسائرها المتوقعة للعام المقبل بنحو 126.3% مقارنة بما كانت تتوقعه في مشروع الموازنة التقديرية قبل تعديله، حيث كانت تتوقع في بيان سابق للبورصة منذ نحو شهر، أن تسجل خسائر بقيمة 160.3 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وحققت الشركة، خسائر بقيمة 899.6 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، بزيادة نحو 20%، عن العام المالي السابق.

وأوصت الجمعية العامة للشركة، بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وتصريف المخزون الراكد لتوفير السيولة اللازمة لدورة التشغيل.

كما أوصت الجمعية بأنه يتعين على الشركة الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لدراسة ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج.

وتستهدف الشركة، تحقيق إيرادات للنشاط بقيمة 3 مليارات و931.5 مليون جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل مليار و211.5 مليون جنيه متوقعة خلال العام الحالي، بحسب بيان سابق من الشركة للبورصة.

ومن المستهدف تراجع متوسط أجر العامل خلال العام المقبل إلى 101.6 ألف جنيه مقابل 111.4 ألف جنيه في العام الجاري، على أن ترتفع إنتاجية العامل من 14 طنا متوقعة للعام الجاري إلى 46 طنا في العام المقبل.

ومن المستهدف أن ينخفض متوسط عدد العاملين في الشركة إلى 7555 عاملا في عام 2019-2020 مقابل 7600 عامل في العام الجاري.

ودعا مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، الشهر قبل الماضي، الشركات العالمية المتخصصة إلى المشاركة في مناقصة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، بنظام مشاركة الإيراد.

وتحتاج وحدات إنتاج شركة الحديد والصلب لعملية تأهيل شاملة قد تصل إلى 250 مليون يورو كتقدير مبدئي لعمليات تأهيل بعض مراحل الإنتاج.