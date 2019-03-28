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    فيديوجرافيك- أوبر وكريم يد واحدة.. القصة الكاملة لصفقة الاستحواذ

    01:09 م الخميس 28 مارس 2019
    فيديوجرافيك- أوبر وكريم يد واحدة.. القصة الكاملة لصفقة الاستحواذ

    Uber Careem

    كتب- محمد علاء الدين:

    أعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، يوم الثلاثاء الماضي، عن توصّلها لاتفاق تستحوذ بموجبه على شركة كريم العاملة في نفس المجال.

    وتعتبر صفقة استحواذ أوبر على كريم هي الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان أوبر.

    وتنتظر أوبر موافقة السلطات الحكومية وأجهزة حماية المنافسة من أجل تنفيذ الصفقة.

    وفي هذا الإنفوجرافيك مزيد من التفاصيل عن الصفقة التي ستغير شكل النقل الذكي في مصر والمنطقة، في حالة إتمامها.

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