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    الحكومة تحدد سعر برميل البترول عند 68 دولارا بموازنة العام المقبل

    12:31 م الخميس 28 مارس 2019
    الحكومة تحدد سعر برميل البترول عند 68 دولارا بموازنة العام المقبل

    ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    قال مصدران حكوميان لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الحكومة حددت سعر برميل النفط في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020، عند 68 دولارا.

    وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، بحسب الوكالة.

    وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 67.63 دولار للبرميل في الأسواق اليوم الخميس.

    وأضاف المصدران أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.

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