مستشار وزيرة التضامن يوضح عدد المستفيدين من ضم علاوات أصحاب المعاشات (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قدر عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

وأضاف حسن في حوار مع مصراوي أن عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق، وان المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد.

وبحسب حسن فإن هيئة التأمينات يتبقى لها أن تتحقق من عدد المشتركين في العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص، في حال رأت الجمعية العمومية للتشريع والفتوى صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات.

ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما مختلفان.

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