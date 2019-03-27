البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدا وسط توقعات بخفضها

القاهرة- مصراوي:

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اجتماعا، غدا الخميس، من أجل تحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها.

واجتماع الغد، هو الثاني منذ بداية العام الجاري، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض الفائدة 1% في أول اجتماعات 2019، بمنتصف فبراير الماضي، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

وكان 6 من 9 مصرفيين ومحللين وبنوك استثمار، استطلع مصراوي رأيهم، توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس.

وأرجع المصرفيون والمحللون توقعاتهم بخفض الفائدة إلى حدوث عدة عوامل في الفترة الأخيرة على رأسها التراجع الملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه، ورفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، وتثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

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