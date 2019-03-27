التضامن تجيب: من يتحمل تكلفة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، إنه في حال قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات، فإن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة إضافتها، وليست صناديق التأمينات.

وأضاف في حوار مع مصراوي، أن صناديق التأمينات تحسب العلاوات الخاصة ضمن متوسط معاش الأجر المتغير، بناء على الاشتراكات التي تسدد عليها، لكن "معاش العلاوة الخاصة" تتحمله الخزانة العامة، لأنه يصدر بقانون من الدولة كميزة إضافية لأصحاب المعاشات تتحمله الحكومة.

ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.







وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما مختلفان.

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