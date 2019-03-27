"إيتيدا" تكرم 21 مشروع تخرج ضمن برنامج "ابتكار 2018"

كتب- محمد علاء الدين:

كرم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، 21 مشروع تخرج من 9 جامعات خلال الحفل الختامي لبرنامج "ابتكار 2018"، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وبرنامج "ابتكار 2018" يستهدف دعم مشروعات التخرج لطلبة الكليات المتخصصة في الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ونشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال لدى شباب الجامعات.

وركزت مسابقة "ابتكار" هذا العام على 8 نطاقات تكنولوجية ومنها الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وتطبيقات المحمول، والتكنولوجيات الناشئة (الأمن السيبراني - علوم البيانات - الواقع الافتراضي والمعزز - البلوك تشين)، والاتصالات، وتصميم الدوائر المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة.

وحضر مراسم الاحتفال هالة الجوهري، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، وحسام عثمان، رئيس المركز ونائب رئيس الهيئة، وداليا جمال، مديرة إدارة دعم الإبداع بالمركز ومديرة المسابقة، وعدد من قيادات الهيئة والمركز، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات المشاركة والجهات والشركات الراعية للبرنامج.

وفاز 21 مشروعا من إجمالي 185 مشروعا تقدموا للمسابقة من 47 جامعة وذلك من إجمالي 22 محافظة.

وتصدرت جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان ترتيب الجامعات التي تقدمت بمشروعات تخرج تم قبولها، وكذلك تصدرت نفس الجامعات الثلاث قائمة الجامعات التي فازت بها مشروعات لخريجين.

وشهدت هذه النسخة زيادة أعداد مشروعات التخرج التي تقدمت المسابقة، وكذلك أعداد ونوعية المشروعات التي تم قبولها بنسبة زيادة 53% عن العام الماضي، كما تم مضاعفة الجوائز المقدمة للطلبة الفائزين.

وبلغت قيمة الجائزة الأولى لكل فريق من كل نطاق تكنولوجي 20 ألف جنيه، والثانية 10 آلاف جنيه والثالثة 6 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي الجوائز المالية المقدمة للمشروعات الفائزة حوالي 280 ألف جنيه، وفقا للبيان.

كما تتيح المسابقة أيضا للفائزين فرصة الانضمام لبرنامج تدريبي مجاني يعمل على تعزيز وبناء قدرات رواد الأعمال على تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ناجحة، لمدة 3 أشهر من خلال برنامج "مسرع الأعمال الناشئة" التابع للمركز والمنتشر في 5 محافظات هي القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، والمنيا.

يذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" تأسس عام 2010 لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة المنافسة العالمية في مجال الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية.