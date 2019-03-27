مستشار وزيرة التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات لأصحاب المعاشات (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، في حوار مع مصراوي، إن هناك طريقة محددة لاحتساب نسبة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات في حال قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة صرفها.

ويوضح مستشار وزيرة التضامن في هذا الفيديو طريقة إضافة العلاوة لمن خرج على المعاش بداية من عام 2006.

ولجأت وزارة التضامن إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة للفصل في كيفية تطبيق حكم ضم 80% من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، سحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما متعارضان.

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