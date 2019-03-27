الأحد.. غرفة القاهرة تنظم مؤتمرا موسعا تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"

كتبت- منار الرخ:

تنظم شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، مؤتمرًا موسعًا يوم الأحد المقبل، تحت شعار "التأهيل والتدريب من أجل التوظيف" وفقا لبيان الشعبة اليوم الأربعاء.

وقالت الشعبة إن من المنتظر أن يشارك في المؤتمر شركات إلحاق العمالة بالخارج، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.

وقال العربي، إن قطاع العمالة بالخارج له أهمية خاصة، ودعمه مطلوب لتوفير مزيد من فرص العمل ومساندة الدولة في تنفيذ خطتها التنموية.

وأضاف العربي، أن التدريب والتأهيل من أهم الخطوات التي تجعل طالبي الوظائف مؤهلين للحصول عليها، وتنمية وتطوير أنفسهم مع مرور الوقت، وبما يتناسب مع متطلبات العصر لسوق العمل.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، في البيان، إن الشعبة ستعلن عن حملة إلكترونية لمحاربة الشركات الوهمية، وتوعية الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج للتعامل فقط مع الشركات المرخصة قانونًا وتخضع لإشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.

وأشار إمام، إلى أن وزير القوى العاملة سيكرم عددًا من رواد قطاع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ممن أسسوا شعب شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية المختلفة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.