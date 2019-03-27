  • عاجل:"الشتاء راجع السبت".. الأرصاد تحذر من تغييرات سريعة في الطقس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قرعة الحج السياحي الجولان سورية امتحان أولى ثانوي علاوات أصحاب المعاشات محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    الأحد.. غرفة القاهرة تنظم مؤتمرا موسعا تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"

    04:21 م الأربعاء 27 مارس 2019
    الأحد.. غرفة القاهرة تنظم مؤتمرا موسعا تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"

    حمدي إمام

    كتبت- منار الرخ:

    تنظم شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، مؤتمرًا موسعًا يوم الأحد المقبل، تحت شعار "التأهيل والتدريب من أجل التوظيف" وفقا لبيان الشعبة اليوم الأربعاء.

    وقالت الشعبة إن من المنتظر أن يشارك في المؤتمر شركات إلحاق العمالة بالخارج، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.

    وقال العربي، إن قطاع العمالة بالخارج له أهمية خاصة، ودعمه مطلوب لتوفير مزيد من فرص العمل ومساندة الدولة في تنفيذ خطتها التنموية.

    وأضاف العربي، أن التدريب والتأهيل من أهم الخطوات التي تجعل طالبي الوظائف مؤهلين للحصول عليها، وتنمية وتطوير أنفسهم مع مرور الوقت، وبما يتناسب مع متطلبات العصر لسوق العمل.

    وقال حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، في البيان، إن الشعبة ستعلن عن حملة إلكترونية لمحاربة الشركات الوهمية، وتوعية الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج للتعامل فقط مع الشركات المرخصة قانونًا وتخضع لإشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.

    وأشار إمام، إلى أن وزير القوى العاملة سيكرم عددًا من رواد قطاع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ممن أسسوا شعب شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية المختلفة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

    حمدي إمام شركات إلحاق العمالة بالخارج غرفة القاهرة التجارية محمد سعفان القوى العاملة

    الخبر التالى:

    مستشار وزيرة التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات لأصحاب المعاشات (فيديو)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان