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    محمد عباس فايد يستقيل من رئاسة بنك "عودة- مصر"

    04:06 م الأربعاء 27 مارس 2019
    محمد عباس فايد يستقيل من رئاسة بنك "عودة- مصر"

    محمد عباس فايد

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة- مصر، إنه تقدم باستقالته من منصبه أمس الثلاثاء.

    وأوضح فايد، في تصريحات لمصراوي، أن استقالته من البنك لا ترتبط بتلقيه أي عروض من بنوك أخرى أو بسبب خلافات مع البنك.

    وقال إنه "يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة التفكير في الخطوة القادمة سواء بالاستمرار في القطاع المصرفي أو الاتجاه إلى مجال أخر".

    وبنك عودة مصر هو أحد البنوك اللبنانية التي تعمل في مصر، وكان فايد يعمل نائبا لرئيس البنك في 2015، قبل أن يصدر قرار بعد عامين بتعينه رئيسا تنفيذيا، وتم التجديد له لمدة عام آخر بعد انتهاء مجلس إدارة البنك في مارس 2018.

    محمد عباس فايد بنك عودة- مصر البنوك اللبنانية

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