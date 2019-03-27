أسهم تركيا تهوي 5% بفعل مبيعات الأجانب وسط ضغوط على الليرة

القاهرة- وكالات:

هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 18 بالمئة في حين هوى مؤشر قطاع البنوك التركي سبعة بالمئة.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة بلندن وستواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد على الأقل، مما دفع بمعدل مقايضة الليرة ليل الثلاثاء إلى الألف بالمئة في لندن.

وقال محلل لسوق الأسهم بشركة وساطة "بدأ المستثمرون الأجانب الذين يلجأون في العادة إلى الليرة عبر سوق المبادلة في البيع الآن بسبب الطلب على الليرة. وهم يخرجون من السندات أيضا".

وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 18.23 بالمئة من 17.35 بالمئة يوم الثلاثاء. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 20.53 بالمئة من 19.98 بالمئة.