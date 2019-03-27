بزيادة تصل إلى 40 جنيهًا للطن.. أسعار الأسمنت ترتفع ببعض الشركات

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت بعض شركات الأسمنت أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 30 و40 جنيهًا للطن خلال الأيام الماضية، بحسب عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووصل سعر طن الأسمنت التجاري إلى بين 850 و870 جنيهًا، بينما وصل سعر الطن للمستهلك بين 850 جنيهًا و900 جنيه، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع الزيني، ارتفاع الأسعار إلى محاولة هذه الشركات تعويض خسائرها بعد فترة كبيرة من الركود بالقطاع.

وأضاف قاسم، أن سوق الأسمنت يعاني من الركود الشديد، وأن هذه الزيادة لن تعوض الخسائر التي سببها الركود.

وتوقع الزيني، أن تعود أسعار الأسمنت مرة أخرى إلى التراجع.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.