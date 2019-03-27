أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي اليوم الأربعاء بعد تراجعها أمس، وذلك تأثرا بزيادتها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين للجرام الواحد، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 635 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 633 جنيهًا أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 544 جنيهًا، وعيار 24 إلى 726 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5080 جنيهًا، بحسب نجيب.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بنحو 3.22 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1318.93 دولار في الساعة 1:40 ظهراً بتوقيت القاهرة.