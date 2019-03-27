هواوي تشارك في المنتدى العالمي للتعليم العالي بمصر خلال أبريل

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة هواوي، في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستشارك في النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المصري (GFHS)، والذي سيعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدث في فندق الماسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر هذا أول مبادرة عالمية من نوعها في مصر للأبحاث العلمية والتعليم العالي، وهو ما يتماشى مع القرار الرئاسي بتسمية عام 2019 "عام التعليم المصري"، بحسب البيان.

ومن المنتظر أن يشارك أندرو ويليامسون، نائب رئيس شركة هواوي العالمية للتخطيط الاستراتيجي، في المنتدى من خلال الجلسة النقاشية التي تحمل عنوان "الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة" مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال فاعليات المؤتمر.

وقال فينسينت صن الرئيس التنفيذي للشركة "مصر قادرة على استعادة صدارتها ودورها المحوري من خلال التعليم القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال التحول الرقمي لنظام التعليم في الدولة، حيث يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى الموارد التعليمية بطريقة فعالة وأقل تكلفة".

وأضاف صن، أن النظام التعليمي التقني والرقمي الجديد سيكون قادرًا أيضًا على توفير تجربة تعليمية نموذجية ومتخصصة من شأنها أن تكسر الحدود الجغرافية والثقافية، وتدفع تجربة التعلم إلى حدود أبعد من الفصول الدراسية.

وتعد هواوى أيضًا الشريك الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم من خلال مشاركتها في خطة الوزارة للتحول الرقمي لجميع مدارس مصر، حيث نجحت الشركة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ 147 مدرسة في ثلاث محافظات هي القاهرة وأسوان والشرقية، وفقا للبيان.