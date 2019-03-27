السعيد: مؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية تبنى مبادرات مصرية

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر لديها مشروعات للتكامل في مجال البنية التحتية، وهو ما يحتاجه أي مستثمر من شبكة طرق قوية، وسكة حديد، وشبكة موانئ وغيرها، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزيرة في تصريحات على هامش مشاركتها بفعاليات الدورة الـ 52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالمغرب، أن الاستثمار في البنية التحتية من الجهود التي يجب أن تعمل عليها القارة الأفريقية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه العمل في مجال التكامل في البنية التحتية.

وأضافت السعيد أن مصر لديها مجموعة من المبادرات والخطط التي خرجت بها اللجنة الوزارية للمؤتمر والتي تأتي كذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، والتكليف الرئاسي للحكومة بالتعاون في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى أن القارة الأفريقية تنعم بنسبة كبيرة من السكان من الشباب تحت سن الـ 30 عامًا، وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالاستثمار في هؤلاء الشباب.

وانعقدت أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 مارس الجاري تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا".

وبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الأفريقية.