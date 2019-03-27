5.5 جنيه لكيلو الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار كيلو الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.