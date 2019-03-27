الاثنين.. "المصرية البريطانية للأعمال" تنظم جلسة عن تطوير القطاع الصحي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، في بيان اليوم الأربعاء، تنظيم جلسة نقاشية بعنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر"، الاثنين المقبل، لتحديث وتطوير القطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين.

وبحسب البيان، يحضر الجلسة محمد معيط وزير المالية، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد فريد رئيس البورصة، ووفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، ونخبة من المسؤولين في القطاع الصحي.

وقال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن الجلسة فرصة عظيمة لطرح مزيد من سبل التعاون المشترك بين الجانبين البريطاني والمصري في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي.

وأضاف نصير، أن مصر تمكنت من تحقيق معدلات نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو ما يحتم العمل سويا على تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في مصر، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، مع مراعاة تقييم ومراجعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان كفاءة عمل المنظومة.