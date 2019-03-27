وفد بلغاري يزور مركز خدمات المستثمرين ويبحث ضخ استثمارات في مصر

كتب- مصطفى عيد:

زار وفد مكون من 36 شركة بلغارية، مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارة الرئيس البلغاري رومن راديف إلى القاهرة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وقال رجال الأعمال البلغاريون، خلال الزيارة، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار تشجع الشركات البلغارية على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.

وأبدى الوفد البلغاري رغبته في التعرف على الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى على رأسها محور تنمية قناة السويس، لبحث ضخ استثمارات في هذا المشروع الضخم، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية البلغارية، وفقا للبيان.

وأشار الوفد، إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، هي الزراعة والطاقة، والأغذية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتجارة، والخدمات، والتشييد والبناء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن حرصه على الاستفادة من الحوافز الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار ويقدمها مركز خدمات المستثمرين، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، أشاد رجال الأعمال البلغاريين خلال الزيارة، بسرعة إنجاز الخدمات المقدمة في مركز خدمات المستثمرين، والذي يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وذكر وفد الشركات أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعد أول جهة حكومية مصرية تقدم خدمة إلكترونية مكتملة، حيث يمكن للمستثمرين التأسيس والتوقيع والدفع إلكترونيا.