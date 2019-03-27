"صان مصر" تتعاقد مع "البوتاس" الأردنية لتقديم الصيانة لتوربيناتها الغازية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد شيمي رئيس شركة مصر للصيانة "صان مصر"، إن الشركة نجحت في تحقيق نتائج أعمال متميزة خارج مصر في أسواق دول الأردن والسعودية والعراق خلال العام الماضي، حيث تم التعاقد لمدة 10 سنوات لتقديم خدمات صيانة التوربينات الغازية لصالح شركة البوتاس العربية الأردنية.

وأضاف شيمي أنه تم أيضا إسناد عقد إضافي للشركة خلال 2018 لتوريد وتركيب خط إسالة الغاز بميناء العقبة، كما فازت الشركة بعقد جديد لتقديم الدعم الفني لصالح شركة برومين الأردنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة "صان مصر"، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن عام 2018

وذكر شيمي أنه لزيادة تواجد الشركة في السعودية شاركت "صان مصر" خلال العام الماضي في مناقصات عقود خدمات الصيانة والمرافق البحرية، وعقود لصيانة المواقع لصالح شركة أرامكو، ويجري حاليا إعداد العرض الفني للتأهل لهذا المشروع.

وأشار إلى أن شركته حققت نتائج أعمال متميزة في مجالات عقود الصيانة الشاملة والعمرات الجسيمة بكافة أنواعها، وأعمال الصيانة البحرية والدعم الفني والورش الفنية المتخصصة سواء للصيانة أو للتصنيع.

كما حققت الشركة نتائج جيدة، في أعمال المشروعات المتكاملة وصيانة وإعادة تأهيل المعدات الثابتة والتفتيش الهندسي وأعمال التجهيزات والتشغيل الأولي وأعمال العزل الحراري وتقديم الدعم الفني وبرامج الصيانة، بحسب شيمي.

وقال شيمي، إن من أهم المشروعات التي نفذتها الشركة خلال العام الماضي الانتهاء من أعمال اختبارات واتمام نقل ضاغط غازي من موقع شمس إلى موقع طارق لصالح شركة خالدة للبترول، وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتجهيزات التشغيل الأولى للتوسعات بشركة البرلس للغاز.

وأضاف أن الشركة قامت بتصميم وتوريد وتركيب وعملية اختبار التشغيل لمحطة ضغط الغاز "المرحلة الثانية" لصالح شركة الوسطاني للبترول، وتوريد وتصنيع ولحام المبادل الخاص بمفاعل الأمونيا الرئيسي بشركة أبو قير للأسمدة خلال أعمال صيانة المفاعل أثناء التوقف المخطط، وشاركت في أعمال اختبارات التوربينات بمشروع تنمية حقل ظهر لصالح شركة بتروبل.

وقال وزير البترول، خلال الجمعية، إن رؤية قطاع البترول لإيجاد كيانات متخصصة في أعمال الصيانة البترولية أثبتت جدواها، حيث حققت هذه الكيانات نتائج أعمال متميزة أهلتها لزيادة استثماراتها وأعمالها داخل قطاع البترول، وأعمالها المتخصصة في عدد من المشروعات الصناعية، داخل مصر وإقليميا.

وأضاف الوزير، أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لصيانة المنشآت والمعدات البترولية لما يحققه من نتائج إيجابية، أهمها تأمين الكوادر العاملة والحفاظ على عمر المعدات والأصول وزيادة الطاقة الإنتاجية.