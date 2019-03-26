جهاز حماية المنافسة: ندرس صفقة أوبر وكريم.. ولم نوافق عليها بعد

القاهرة- مصراوي:

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، تلقيه إعلانًا رسميًّا من جانب الشركتين العالميتين أوبر وكريم بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية.

وذكر الجهاز في بيان له، الثلاثاء، أن "الاستحواذ يتضمن كل شركات كار-يم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري".

وأكد الجهاز أنه "سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، والفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها".

وأضاف الجهاز أنه "أدرك خطورة الأمر منذ أكتوبر الماضي وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالتوك توك، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأخيرًا وليس آخرًا خدمة توصيل البريد السريع. لذا فقد قام الجهاز بإصدار قرار في 22 أكتوبر الماضي بمجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن".

وأكد الجهاز أنه يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

ودعا الجهاز، "كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بإبداء آرائهم للجهاز فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019".

وأشار الجهاز إلى أن "ذلك يأتي في إطار دوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية".

أعلنت شركة "أوبر" العالمية لخدمات النقل الذكي، في بيان اليوم الثلاثاء، توصّلها لاتفاق تستحوذ بموجبه على شركة "كريم" الإماراتية العاملة في المجال ذاته، مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي، تشمل 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقدًا.

وبموجب الصفقة، التي تُعد الأضخم في مجال التكنولوجيا بالمنطقة، تصبح كريم مملوكة بالكامل لأوبر. وستواصل العمل تحت اسمها كجزء من "أوبر"، وتحت إدارة رئيسها التنفيذي، مدثر شيخة.

أُسّست "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، عام 2012، وأصبحت منذ ذلك الوقت رائدة في مجال المواصلات المشتركة، بعدد مستخدمين وصل إلى 30 مليون مستخدم في 90 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وفي أكتوبر الماضي، بلغت القيمة السوقية لـ"كريم" أكثر من مليوني دولار.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة كاملة بين الشركتين في الربع الأول من عام 2020.