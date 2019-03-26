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    مدينة نصر للإسكان تبيع أرضا بقيمة 185 مليون جنيه بمشروعها "تاج سيتي"

    05:54 م الثلاثاء 26 مارس 2019
    مدينة نصر للإسكان تبيع أرضا بقيمة 185 مليون جنيه بمشروعها "تاج سيتي"

    مدينة نصر للإسكان والتعمير

    كتبت- دينا خالد:

    وافقت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على بيع قطعة أرض غير سكنية في مشروعها "تاج سيتي" بالقاهرة الجديدة مقابل 184.8 مليون جنيه.

    وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على العرض المقدم من شركة منك للاستثمار العقاري لشراء قطعة أرض بداخل مشروع تاج سيتي، لإنشاء اول مبنى شقق فندقية داخل المشروع.

    ويتضمن عرض شركة منك للاستثمار العقاري شراء قطعة أرض بمساحة 3360 مترا مربعا بقيمة 55 ألف جنيه للمتر.

    ويذكر أن مساحة مشروع تاج سيتي تصل إلى 3.5 مليون متر مربع، منها نحو 600 ألف متر مربع مخصصة للأغراض غير السكنية (التجارية - الإدارية - الفندقية - التعليمية).

    مدينة نصر للإسكان تاج سيتي
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