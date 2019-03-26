"الشرقية للدخان" تستهدف زيادة أرباحها إلى 3.8 مليار جنيه العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت الموازنة التخطيطية للشركة الشرقية للدخان، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 3.25 مليار جنيه في الخطة المعتمدة عن العام الجاري بنسبة زيادة 16.9%.

وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، توقعت الشركة أن يؤول للدولة من الشركة تحت عدة بنود خلال العام المقبل نحو 67.8 مليار جنيه مقابل نحو 57.5 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري بنسبة زيادة 18%.

ويأتي على رأس بنود المتحصلات المتوقعة للدولة من الشركة خلال العام المقبل الحصيلة المتوقعة لضريبة المبيعات (شاملة ضريبة المبيعات على الأجنبي) والمتوقع أن تصل إلى 61.9 مليار جنيه مقابل 54.9 مليار جنيه متوقعة للعام الجاري.

كما شملت البنود الأخرى أيضا رسم التأمين الصحي للطلاب والمتوقع أن يقفز إلى نحو 2836 مليون جنيه في العام المقبل مقابل 317 مليون جنيه متوقعة للعام الجاري، وأيضا من المتوقع أن يؤول للدولة من صافي ربح الشركة في العام المقبل حوالي 1420 مليون جنيه العام المقبل مقابل 825 مليون جنيه للعام الجاري.

ومن المنتظر أن تحصل الدولة ضرائب شركات الأموال من الشركة الشرقية للدخان بقيمة 1162 مليون جنيه في العام المقبل مقابل 944 مليون جنيه متوقعة في العام الجاري، وأن تحصل الدولة من الشركة عن الرسوم الجمركية والضرائب العقارية والضرائب غير المباشرة 435 مليون جنيه العام المقبل مقابل 475 مليون جنيه متوقعة العام الجاري، وفقا للموازنة التخطيطية.

وتتوقع الشركة أن يصل متوسط أجر العامل خلال العام المقبل إلى نحو 179.9 ألف جنيه (نحو 15 ألف جنيه شهريا) مقابل نحو 163.4 ألف جنيه (نحو 13.6 ألف جنيه شهريا) متوقعة للعام الجاري بنسبة زيادة 10%.

وتتوقع الشركة أن تسجل قيمة مبيعاتها في العام المالي 2019-2020 إلى نحو 14.6 مليار جنيه مقابل نحو 14.5 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، وذلك عبر بيع 86.7 مليار سيجارة مقابل 87.6 مليار سيجارة متوقع بيعها العام الجاري، وبيع نحو 20.7 ألف طن من المعسل مقابل 17.8 ألف طن متوقع بيعها العام الجاري.

وتتوقع الشركة أن تصل قيمة صادراتها خلال العام المقبل إلى 375.4 مليون جنيه مقابل 199.8 مليون جنيه متوقعة خلال العام الجاري، وذلك عبر تصدير نحو 1.1 مليار سيجارة ونحو 3.7 ألف طن من المعسل العام المقبل مقابل نحو 528 مليون سيجارة ونحو 1.8 ألف طن معسل متوقع تصديرها العام الجاري.