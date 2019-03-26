غرفة القاهرة التجارية تعقد مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية

كتبت- منار الرخ:

قال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن أعضاء الغرفة يؤيدون التعديلات الدستورية "من أجل استكمال مسيرة النجاح والتنمية التي بدأتها الدولة المصرية".

وأشار شكري إلى أن كافة منتسبي الغرفة التجارية وأعضائها سيخرجون إلى المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية وعمل كافة التسهيلات لإنجاح الاستفتاء على التعديلات.

وأضاف شكري في مؤتمر الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة تنفذ مئات المشروعات العملاقة والضخمة وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة ودعم الصناعة الوطنية ومشروعات اخرى حققت نقلة نوعية اقتصادية.

وأوضح شكري أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للغرفة وعددها 500 ألف شخص مطلع أبريل المقبل لمناقشة والتوعية بالتعديلات الدستورية والتوعية بأهمية المشاركة، لافتًا إلى أن التعديلات خطوة هامة لإنجاز ما يسعى إليه الشعب المصري من تنمية.