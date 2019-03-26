إبراهيم سرحان: 400 مليون جنيه استثمارات مركز البطاقات التابع لـ "إي فاينانس"

كتب- محمد علاء الدين:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس"، إن استثمارات مركز البطاقات التابع للشركة بلغت 400 مليون جنيه منذ بدء نشاطه.

وأضاف سرحان خلال مائدة مستديرة عقدها اليوم الثلاثاء، مع عدد من الصحفيين، أن المركز أصدر 5 ملايين بطاقة فيزا لصالح البريد المصري، وسيعمل المركز خلال الفترة المقبلة في إنتاج كروت "ميزة" لصالح البنوك بعد حصول المركز على تراخيص إصدار الكارت.

وأكد سرحان أن جميع الكروت التي يصدرها المركز مؤمنة لحماية جميع بيانات العملاء وفقا للمواصفات العالمية القياسية.

وكشف عن اختبار عدد من ماكينات الدفع الإلكتروني التي تم تصنيعها بواسطة شركة سيكو المصرية لبحث إمكانية الاعتماد عليها.