"إي فينانس" تخطط للتعاقد مع بنك استثمار لتقييمها تمهيدا للطرح بالبورصة

كتب- محمد علاء الدين:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس"، إنه سيتم العمل على إجراءات تقييم الشركة من خلال أحد بنوك الاستثمار المتخصصة تمهيدا لطرحها حصة منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف سرحان خلال مائدة مستديرة عقدها اليوم الثلاثاء، مع عدد من الصحفيين، أن الشركة رفعت رأس المال المرخص لها إلى 1.5 مليار العام الماضي، وحاليا تعمل على وضع الخطط المستقبلية والتعاون مع بنك استثمار لتقييم الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليا 500 مليون جنيه بعد زيادته بمقدار 150 مليون جنيه العام الماضي.