"إي فينانس": إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل إلكترونيا

كتب- محمد علاء الدين:

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس"، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل والمنتظر أن يبدأ البرلمان مناقشتها خلال أيام سيتم إعدادها إلكترونيا، وذلك بعد الانتهاء من ربط أكثر من 4000 جهة حكومية مختلفة إلكترونيا.

وأضاف سرحان خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الثلاثاء، أن كافة الوزراء والمحافظين لديهم شاشات بإجمالي الإيرادات والمصروفات للجهات المسؤولين عنها.

وذكر سرحان أن هناك جزءا من إيرادات الدولة لم يتم ميكنته، ولكن بإصدار قانون الدفع النقدي سيتم إدخال كل منظومة الدفع داخل الدولة ضمن المنظومة الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة أعلنت عن تقديم أكثر من 25 خدمة جماهيرية إلكترونية للمواطنين، وتلك الخدمات تمثل نحو 60% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، ومن بينها دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك خدمات المواطنين الخاصة بالسجل المدني وغيرها من الخدمات.

وذكر أن هناك مشروعا يجري تطبيقه من جانب الحكومة خاص بربط كافة الجهات الحكومية ببعضها ليسمح لمختلف الجهات الحكومية تداول البيانات فيما بينها، ويحمل المشروع اسم "G to G".